Сотрудники Департамента охраны спасли семью на пожаре в Хойниках

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Патрулировавшие улицы райцентра сотрудники Хойникского отделения Департамента охраны спасли хозяев горящего дома. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Ранним утром 26 января сотрудники Хойникского отделения Департамента охраны, патрулировавшие улицы райцентра, увидели зарево над крышами домов. Направляясь к горящему зданию, они сообщили о происшествии диспетчеру экстренной службы и дежурным Хойникского РОВД.
"Подъехав к дому с пылающей крышей, сотрудники зашли во двор и начали стучать в дверь и окна, чтобы разбудить хозяев. Семейную пару с двумя детьми усадили в служебную машину, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало", - уточнила в сообщении пресс-секретарь.
Прибывший наряд РОЧС потушил пламя.-0-