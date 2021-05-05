5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Несвижского РОВД задержали пьяного водителя, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В дежурную часть Несвижского РОВД обратилась жительница деревни Грицкевичи. Женщина сообщила, что водитель автомобиля "Рено" повредил забор и расположенные рядом насаждения, а затем уехал. Заявительница успела запомнить, что в регистрационном номере последняя цифра была 2", - рассказали в ГАИ.

Дежурный незамедлительно направил экипаж ГАИ на место происшествия. От города до него было около 20 км, поэтому инспекторы обратились по телефону к коллеге, который на тот момент находился у родителей в деревне. Сотрудник выехал на личной автомашине и обнаружил правонарушителя. Около 10 км он ехал за ним, пока не подоспели сотрудники ГАИ. После остановки 33-летний водитель с трудом мог выйти из машины и стоять на ногах. Алкотест показал 4,7 промилле в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и оставление места ДТП.-0-