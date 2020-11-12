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12 ноября 2020, 12:30

Сотрудники ГАИ остановили в Минске нетрезвого водителя пассажирского автобуса

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ остановили в Минске нетрезвого водителя пассажирского автобуса. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"При проведении рейдовых мероприятий с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации сотрудники ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска на ул.Пономаренко остановили пассажирский автобус МАЗ, которым управлял водитель 1976 года с признаками алкогольного опьянения", - проинформировали в ГАИ. Освидетельствование показало 2,64 промилле. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.18.16 КоАП.

Проводится проверка. Устанавливаются должностные лица, ответственные за выпуск в рейс водителя в состоянии алкогольного опьянения, а также обстоятельства, предшествующие административному правонарушению.

ГАИ напомнила, что с 11 по 20 ноября в Минске проводится профилактическое мероприятие "Автобус", во время которого контролируется соблюдение водителями автобусов ПДД. Внимание также уделяется состоянию транспортных средств и правомерности их переоборудования для перевозки пассажиров.-0-

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