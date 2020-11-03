Сотрудники ГАИ помогли спасти котенка на кольцевой дороге Минска

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ помогли спасти котенка на кольцевой дороге, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В Минское РУВД поступила благодарность наряду ДПС ОГАИ Минского РУВД в составе инспекторов ДПС Вадима Серебрякова и Евгения Ефимовича за участие в спасении животного. Житель Минского района Дмитрий поблагодарил милиционеров, которые 15 октября на кольцевой дороге в районе выезда из Новой Боровой спасли сбитого котенка. Он долго находился под вертикальным металлическим ограждением, которое разделяет направления движения.

Спасенного котенка Дмитрий с супругой отвезли в ветеринарную клинику, где животное прооперировали. Восстановительное лечение продолжается до сих пор. Жизни котенка ничто не угрожает. "Огромное спасибо сотрудникам Госавтоинспекции за человечность, отзывчивость, оказанную помощь и спасенную жизнь!" - поблагодарила семья.-0-