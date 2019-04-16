Сотрудники ГАИ в Минске составили на пьяного водителя 12 протоколов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы отдела ГАИ Советского района Минска сегодня ночью на улице Тимошенко задержали водителя "Мазды" в состоянии алкогольного опьянения и составили на него 12 административных протоколов, сообщили БЕЛТА в УГАИ Мингорисполкома.

В ГАИ рассказали, что водитель ехал по площади Бангалор в направлении улицы Орловской и, заметив движущийся позади автомобиль Госавтоинспекции, увеличил скорость и продолжил движение в направлении проспекта Пушкина, неоднократно проехав на запрещающий сигнал светофора, а также проигнорировав законные требования сотрудников об остановке.

В результате медицинского освидетельствования у водителя было обнаружено 1,46 промилле алкоголя в крови. Установлено в том числе, что задержанный уже ранее управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него отсутствовали водительские права, по этому поводу он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Госавтоинспекция уделяет пристальное внимание профилактике ДТП по вине бесправников и нетрезвых водителей и напоминает, что управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления такому лицу либо отказ от освидетельствования влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5) с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Бесправникам грозит штраф от 5 до 20 базовых величин.-0-