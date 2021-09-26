Сотрудники ГАИ за прошедшие сутки задержали в Минске 14 нетрезвых водителей

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки сотрудники ГАИ задержали в Минске 14 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Пьянство за рулем - грубейшее нарушение правил дорожного движения, которое может привести к трагедии. Поведение нетрезвого человека не поддается никаким прогнозам, а если пьяный сел за руль, то его поступки и вовсе непредсказуемы. Неумолимая статистика гласит, что повышение концентрации алкоголя в крови всего на 0,02 процента увеличивает риск аварий в два раза", - говорится в сообщении.

ГАИ призывает автолюбителей к неукоснительному соблюдению ПДД и просит граждан сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения по телефону 102.-0-