Сотрудники ГАИ за сутки раскрыли два угона в Гомельской области

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ за сутки раскрыли угон мотоцикла в Калинковичском районе и автомобиля - в Жлобинском, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Оба случая произошли 10 августа. Так, в деревне Горочичи Калинковичского района 19-летний местный житель, находясь в гостях, угнал мотоцикл Yinxiang. Когда хозяин байка отвлекся, гость-бесправник воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и уехал. "Однако при проезде искусственной неровности на улице Мира, водитель не справился с управлением и наехал на бетонную плиту. Горе-угонщик с травмами был доставлен в больницу", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

В тот же день очевидцы сообщили, что со стороны деревни Октябрь Жлобинского района в направлении деревни Стрешин едет МАЗ, за рулем которого возможно находится пьяный водитель.

Инспекторы ГАИ остановили указанное авто в Стрешине. Как оказалось, водитель, 30-летний местный житель, был нетрезв. По данным областной Госавтоинспекции, он угнал автомобиль с неохраняемой стоянки в Октябре. МАЗ принадлежит предприятию, на котором работал угонщик.

В отношении обоих водителей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 214 (угон) УК Беларуси. Житель Жлобинского района задержан в порядке ст. 108 УПК.-0-