Сотрудники ГАИ задержали пьяного жителя Слуцка - возбуждено уголовное дело

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ задержали пьяного жителя Слуцка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Вчера около 23.40 во время несения службы внимание сотрудников ГАИ Слуцкого РОВД привлек автомобиль "Ауди 80", который двигался по улице Гагарина с неработающей фарой. Водитель проигнорировал неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение, но через 500 м остановился. "Во время общения молодой человек выражался нецензурно, оказал неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, в результате чего был задержан и доставлен в РОВД для дальнейшего разбирательства", - рассказали в УВД.

За рулем автомобиля находился 21-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования и дачи объяснений отказался. К слову, мужчина водительского удостоверения не получал. С 2018 года 3 раза привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 6 раз за управление транспортным средством, не имея на это право.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Транспортное средство доставлено на штрафстоянку. Следственным комитетом в отношении жителя Слуцка возбуждено уголовное дело по ст.364 УК (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД).

Госавтоинспекция напоминает, что за повторное управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.-0-