17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ задержали в Минске нетрезвого водителя с 3,16 промилле, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Вчера в районе развязки МКАД - ул.Чижевских внимание инспекторов отдела ГАИ Заводского РУВД столицы привлек автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения. Во время беседы физическое состояние водителя вызвало подозрение у милиционеров. Для проверки его доставили на освидетельствование. Экспертиза показала 3,16 промилле алкоголя в организме нарушителя. В ходе разбирательства мужчина пояснил, что день у него не задался с самого утра, поэтому решил выпить, затем пришлось ехать на машине по неотложным делам", - рассказали в УГАИ.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в медицинский вытрезвитель. Автомобиль отправили на охраняемую стоянку.-0-