На месте происшествия. Фото МВД

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП гражданина Польши. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА. Анатолий Глаз рассказал, что гражданин Польши на территории Беларуси совершил ДТП, в котором погибли две девушки-белоруски. В этой связи он стал подозреваемым по факту ДТП со смертельным исходом. "Ему совершенно логично было временно ограничено право выезда из Республики Беларусь. Однако 3 января, чтобы избежать ответственности, этот гражданин попытался покинуть нашу страну и скрыться на территории Польши, но был задержан пограничниками. Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовали сотрудники Генерального консульства Польши в Бресте", - заявил пресс-секретарь МИД. /Будет дополнено/.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!