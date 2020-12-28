Сотрудники Лепельского РОВД за сутки разыскали пропавшую у брестчанина сумку с $3 тыс.

28 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Лепельского РОВД за сутки разыскали сумку с крупной суммой денег, принадлежащую брестчанину, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Житель Бреста вместе с женой 25 декабря отправился в Полоцк, чтобы приобрести новое оборудование для своей фирмы. По дороге супружеская пара остановилась на автозаправочной станции. Через какое-то время предприниматель обнаружил, что забыл там свою поясную сумку, в которой были деньги ($3 тыс.) на новое оборудование. Брестчане повернули обратно, по дороге позвонив на АЗС, чтобы выяснить, осталась ли сумка на месте. Когда узнал, что сумки нет, позвонил в милицию.

Сотрудники уголовного розыска Лепельского РОВД, тщательно изучив всех подозреваемых, вышли на 47-летнего минчанина. Оказалось, что он обнаружил сумку, обыскал ее и нашел крупную сумму денег. Мужчина поспешил уехать с заправки. Он забрал из сумки $200 для своих нужд, а остальное отвез матери на хранение.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Брестчанину вернули $2,8 тыс. Поиск злоумышленника занял всего сутки.-0-