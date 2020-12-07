Сотрудники МЧС дважды за сутки спасали одну и ту же женщину в Витебске

7 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Одну и ту же женщину сотрудники МЧС Витебска спасали два раза за сутки с разницей в несколько часов, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Первый инцидент произошел 5 декабря в 16.31. Спасателям поступил звонок, что в подвале по ул.Смоленской есть задымление. Выяснилось, что загорелась ветошь в одной из частей подвала. Там на полу спасатели нашли женщину 1961 года рождения. Ее вынесли на свежий воздух, после осмотра бригадой медиков пострадавшая от госпитализации отказалась.

В 19.07 того же дня в центр оперативного управления Витебска поступило повторное сообщение о задымлении по данному адресу. Из подвала вынесли ранее спасенную женщину. На этот раз ее с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали.

В результате пожара в подвале повреждены деревянные конструкции, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-