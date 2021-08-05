Сотрудники МЧС обследовали станцию метро "Пролетарская" на наличие возгорания

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС и работники метрополитена обследовали станцию метро "Пролетарская" на наличие возгорания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

"5 августа в 11.48 на станции метро "Пролетарская" стал ощущаться запах гари. Станция была закрыта на вход и выход, поезда следовали без остановки. Она была обследована сотрудниками МЧС и работниками метрополитена. В 12.02 станция "Пролетарская" была открыта и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-