Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры в Минске

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о задымлении в подъезде жилого дома по ул.Платонова поступило спасателям в 22.55. Выяснилось, что в одной из квартир произошло загорание имущества.

Звеном газодымозащитной службы был спасен хозяин квартиры, которого нашли на полу в горящей комнате. После осмотра медиками он был госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги". Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-