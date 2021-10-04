Сотрудники МЧС спасли пожилую брестчанку

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники МЧС спасли при пожаре пожилую женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Информация о пожаре в квартире на улице Московской поступила 3 октября около 15.30. Прибыв на место вызова, сотрудники МЧС увидели, что в окне на девятом этаже наблюдается открытое горение. Спасателям удалось проникнуть в квартиру через незапертую дверь. На полу в ванной комнате они обнаружили хозяйку 1950 года рождения. Женщина была без сознания. Ее вынесли на лестничную клетку и передали медикам.

За жизнь пенсионерки боролись несколько человек. После реанимационных мероприятий пострадавшую госпитализировали.

В результате огонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку жилой комнаты, повреждены мебель и внутренняя отделка в коридоре и кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.-0-