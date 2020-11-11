Сотрудники МЧС спасли семью при пожаре в минской квартире

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре работники МЧС спасли семью, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 11.34 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на улице Ржавецкой. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, по внешним признакам горение не наблюдалось, однако на балконе находились мужчина, женщина и двое детей.

Пожар случился на восьмом этаже 20-этажного дома в двухкомнатной квартире. Использовав автолестницу, работники МЧС спасли семью. Четверых пострадавших доставили в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения". Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Пожар потушили. Повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - шалость детей с огнем.-0-