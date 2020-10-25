Сотрудники милиции, МЧС и местные жители искали заблудившегося в лесу солигорчанина

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции, МЧС и местные жители искали заблудившегося в лесу грибника, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В субботу, 24 октября, четверо солигорчан отправились в лес за грибами. Они разошлись по лесу, а к установленному времени к машине вышли трое из них. Самостоятельные поиски 44-летнего товарища результатов не принесли, и грибники обратились за помощью в милицию.

Первоначальные поисковые мероприятия Стародорожского РОВД с использованием световых, громкоговорящих устройств не принесли успеха. Сегодня с утра к милиционерам подключились сотрудники МЧС, работники лесничества и неравнодушные местные жители. Днем заблудившийся солигорчанин был найден в лесу между деревнями Костеши Любанского района и Синегово Стародорожского района.

Грибник пояснил, что увлекся сбором грибов и ушел в сторону. Телефон оставил в машине. Вечерних поисковых мероприятий он не слышал, ночь провел в лесу, замерз. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.-0-

Фото УВД Миноблисполкома