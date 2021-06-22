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22 июня 2021, 12:33

Сотрудники минского предприятия по требованию прокуратуры вернули незаконно полученные суточные

Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При проверке соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратура города Минска выявила факты расходования сотрудниками одного из столичных предприятий денег не по назначению, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что госпредприятие направило двух своих сотрудников в Турцию для участия в международной конференции. Им оплатили командировочные расходы в размере по Br1470, а также заработную плату, которая сохраняется за ними как находящимися в служебной командировке.

При этом принимающая сторона, проводившая конференцию, на безвозмездной основе обеспечивала всех участников трехразовым питанием, включая завтраки, проживанием в отеле и транспортом в пределах места командировки. В этом случае, как пояснили в прокуратуре, направляющая сторона возмещение суточных не производит. Исключение составляют суточные за время нахождения в пути.

"Должностные лица, зная о таких обстоятельствах, использовали выданные им суточные в личных целях, - сообщили в прокуратуре. - Фактически конференция длилась три дня, а оставшуюся часть рабочего времени командированные сотрудники использовали во внеслужебных целях: отдых, туризм, неформальное общение".

В результате прокуратура города Минска вручила сотрудникам, допустившим нарушения законодательства, требования о перечислении в республиканский бюджет средств, которые те получили в нарушение законодательства. В добровольном порядке уплачено более Br3 тыс.-0-

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