Сотрудники наркоконтроля Беларуси и РФ изъяли в Подмосковье более 14 кг метадона на $1,5 млн

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Беларуси и России пресекли деятельность международной наркогруппировки, которая длительное время специализировалась на производстве и сбыте метадона в крупном размере. Изъято более 14 кг метадона на $1,5 млн. Такую информацию разместила в своем Тelegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Ольга Чемоданова сообщила, что организатором и активным участником международной наркогруппировки являлось лицо народности рома, житель Могилева. В Подмосковье мужчина купил частный дом и специально оборудовал его под лабораторию для изготовления наркотика.

"В результате заключительного этапа международной операции в Московской области с поличным задержаны организатор и соучастник преступной группы. Из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотического средства метадон, более 100 кг химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более $1,5 млн", - уточнила Ольга Чемоданова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК России. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет.-0-