Сотрудники ОМОН задержали в Минске две группы участников незаконных акций

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали две группы участников незаконных акций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.

"По имеющейся у сотрудников информации, на улице Мирошниченко была запланирована акция, участники которой должны были развешивать листовки политического характера. При отработке указанной территории были задержаны пять женщин, которые приняли участие в акции. При себе у них были различные листовки. Возраст женщин - 25-40 лет, три из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Также сотрудниками милиции были задержаны еще пять человек, которые напротив здания администрации Центрального района Минска приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии - пикетировании с использованием незарегистрированной символики. "Задержанные состояли в локальном чате, где договаривались о проведении несанкционированных массовых мероприятий и обсуждали порядок их проведения. Примечательно, что четверо из задержанных - жители Московского района столицы, еще один мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, приехал в Минск на акцию из Дзержинского района", - отметили в ГУВД.

Задержанные доставлены в территориальные отделы милиции Минска для дальнейшего разбирательства.

ГУВД Мингорисполкома напоминает, что, согласно действующему законодательству, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях и непосредственно участие в них - незаконны. "Организация и участие в противоправных деяниях может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. Будьте благоразумны и не поддавайтесь на призывы деструктивных Telegram-каналов. Позаботьтесь о себе и своих близких", - призывают сотрудники милиции.-0-