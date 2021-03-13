Сотрудники ОМОН задержали в Минске две группы участников незаконных акций

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 13 марта 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:55 Баскетболисты "Борисфена" победили "Гродно-93" в чемпионате Беларуси Спорт
16:34 В Осиповичах пенсионеры застряли в лифте - потребовалась помощь спасателей Происшествия
16:29 Футболисты ЦСКА уступили тульскому "Арсеналу" в чемпионате России Спорт
16:25 ФОТОФАКТ: Новый Embraer в юбилейной ливрее прибыл в Национальный аэропорт Минск Регионы
16:19 Столичный "Локомотив" выиграл "Золотую шайбу" в младшей возрастной группе дивизиона А Спорт
16:00 "Энергетик-БГУ" разгромил "Сморгонь" в чемпионате Беларуси Спорт
15:49 Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алматы В мире
15:42 Сотрудники ОМОН задержали в Минске две группы участников незаконных акций Происшествия
15:31 ФОТОФАКТ: Спортивный праздник "Минская лыжня - 2021" прошел в "Раубичах" Спорт
15:21 Стычки между протестующими и полицией начались у резиденции президента Армении В мире
15:17 Стоимость биткоина впервые превысила $60 тыс. Технологии
14:50 На Бали определили курорты, которые откроются для иностранных туристов В мире
14:30 Команда МЧС выиграла эстафету среди силовых ведомств на "Минской лыжне - 2021" Спорт
14:20 Кабмин Италии сообщил о намерении производить в стране вакцину от COVID-19 В мире
13:53 "Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала участок магистрали Мозырь - Брест Регионы
13:49 "Прогресс хороший, но хотелось бы большего" - Лукашенко прокомментировал игру "Динамо" в Кубке Гагарина Президент
13:23 Команда профсоюзов Беларуси выиграла эстафету среди любительских команд на "Минской лыжне - 2021" Спорт
13:07 Лукашенко о требованиях к белорусским участникам "Евровидения": только авторитета им добавили Президент
12:48 Совет Министров одобрил шесть проектов международной технической помощи Экономика
12:39 Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в Олимпиаде Президент
12:39 Лукашенко рассказал о своем "золотом дне" Президент
12:38 Лукашенко: белорусы после безобразий прошлого года ставят безопасность и стабильность на первое место Президент
12:38 На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса и бразильский штамм В мире
12:15 В Гомельской области отметят 95-летие радиовещания Регионы
12:10 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки В мире
12:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1182 пациента с COVID-19, выписан 1321 Общество
11:53 Оппозиция проводит митинг у МИД Армении перед прибытием Пашиняна В мире
11:51 В Быховском районе столкнулись легковушка и грузовик - понадобилась помощь спасателей Происшествия
11:35 Команда Президента Беларуси победила в эстафете на "Минской лыжне" Президент
11:33 В Гомельском районе пенсионерка получила ожоги из-за неправильного пользования печью Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
13 марта 2021, 15:42

Сотрудники ОМОН задержали в Минске две группы участников незаконных акций

Фото из архива
Фото из архива

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали две группы участников незаконных акций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.

"По имеющейся у сотрудников информации, на улице Мирошниченко была запланирована акция, участники которой должны были развешивать листовки политического характера. При отработке указанной территории были задержаны пять женщин, которые приняли участие в акции. При себе у них были различные листовки. Возраст женщин - 25-40 лет, три из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Также сотрудниками милиции были задержаны еще пять человек, которые напротив здания администрации Центрального района Минска приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии - пикетировании с использованием незарегистрированной символики. "Задержанные состояли в локальном чате, где договаривались о проведении несанкционированных массовых мероприятий и обсуждали порядок их проведения. Примечательно, что четверо из задержанных - жители Московского района столицы, еще один мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, приехал в Минск на акцию из Дзержинского района", - отметили в ГУВД.

Задержанные доставлены в территориальные отделы милиции Минска для дальнейшего разбирательства.

ГУВД Мингорисполкома напоминает, что, согласно действующему законодательству, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях и непосредственно участие в них - незаконны. "Организация и участие в противоправных деяниях может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. Будьте благоразумны и не поддавайтесь на призывы деструктивных Telegram-каналов. Позаботьтесь о себе и своих близких", - призывают сотрудники милиции.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
милиция Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото Могилевского областного управления МЧС В Осиповичах пенсионеры застряли в лифте - потребовалась помощь спасателей
Фото МЧС В Быховском районе столкнулись легковушка и грузовик - понадобилась помощь спасателей
Фото МЧС В Гомельском районе пенсионерка получила ожоги из-за неправильного пользования печью
Фото из архива В Бобруйске был поврежден газопровод из-за автомобильной аварии
Фото из архива В Быховском районе при пожаре в доме погиб хозяин
Скриншот из видео Работник столичного предприятия на протяжении 6 лет вымогал у малолетних девочек интимные фото
Главное
Команда Президента Беларуси Команда Президента Беларуси победила в эстафете на "Минской лыжне"
Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в Олимпиаде
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1182 пациента с COVID-19, выписан 1321
Гололедица и сильный порывистый ветер ожидаются в Беларуси 14 марта
Топ-новости
Лукашенко: белорусы после безобразий прошлого года ставят безопасность и стабильность на первое место
Лукашенко о требованиях к белорусским участникам "Евровидения": только авторитета им добавили
Представители Администрации Президента проведут 15-18 марта выездные приемы
ФОТОФАКТ: "Патриоты Беларуси" смотрят обновленный спектакль "Павлинка" в Купаловском театре
Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в шести местах Минска
ФОТОФАКТ: Новый Embraer в юбилейной ливрее прибыл в Национальный аэропорт Минск
Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Казахстане
ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные дни
Хоккеисты жлобинского "Металлурга" вышли в полуфинал Кубка Президента
Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии
ФОТОФАКТ: Фестиваль фонарей открылся в Ботаническом саду Минска
В Беларуси созданы условия для развития молодежной науки и инновационного бизнеса - Шумилин
Правоохранители напомнили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях
Акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 3 по 10 апреля
Жук: рейтинг доверия Лукашенко говорит о поддержке большинством населения действий властей
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.