Сотрудники Оперативной таможни за пять лет выявили более 3 тыс. нарушений

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни за пять лет работы выявили более 3 тыс. нарушений, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Оперативной таможне сегодня исполняется пять лет. Ее создали по поручению главы государства с целью усиления территориальных таможен, проведения контрольных мероприятий как в пунктах пропуска, так и внутри страны, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности. Оперативники ежедневно пресекают факты нарушения таможенного законодательства. За время функционирования таможни выявлено более 3 тыс. таких фактов, стоимость предметов административных правонарушений составила Br65 млн", - рассказали в ГТК.

Противоправная деятельность пресекается в результате проведения специальных и контрольных мероприятий с применением методов оперативно-разыскной деятельности и использованием системы управления рисками. Мобильные группы Оперативной таможни за пять лет провели около 1,3 тыс. таких мероприятий. "Около 1 тыс. выявленных нарушений касалось незаконного перемещения в Россию санкционной продукции. Это почти 7,4 тыс. т таких товаров на сумму в Br17 млн", - отметили в комитете.

Регулярно проводятся и мероприятия по защите отечественного рынка. За время существования таможни выявлено около 286 административных правонарушений, связанных с нарушением правил хранения и реализации товаров легкой промышленности.

Кроме того, самостоятельно и во взаимодействии с иными правоохранительными органами пресечено 48 фактов совершения преступлений, связанных с незаконным перемещением и оборотом наркотиков и психотропов. Их общий вес составил более 15 кг.-0-