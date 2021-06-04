Сотрудники уголовного розыска за сутки раскрыли ограбление в центре Витебска

4 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Почти за сутки сотрудники уголовного розыска раскрыли ограбление, которое трое злоумышленников совершили в центре Витебска. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В Железнодорожный РОВД г.Витебска 2 июня в 7 утра обратился 39-летний неработающий витебчанин. Он сообщил, что неизвестные мужчины напали на него и сорвали увесистую золотую цепочку с кулоном стоимостью почти Br8,5 тыс. Преступление было совершено на остановке общественного транспорта в центре города. Нападавшие не постеснялись даже людей, которые в тот момент ждали автобуса.

На раскрытие дерзкого преступления сыщикам понадобилось менее суток. Задержанными оказались трое жителей областного центра, имевшие ранее судимости. Оперативники установили, что злоумышленники заприметили будущую жертву еще в ночном клубе. Дойдя с мужчиной до остановки, один из них спровоцировал с ним драку, а два других подключились к конфликту чуть позже. Несмотря на численный перевес, потерпевший оказал активное сопротивление преступникам. Однако в какой-то момент одному из них все же удалось сорвать с шеи золотую цепочку с кулоном. После этого все трое бросились бежать.

Сдав награбленное в ломбард, злоумышленники отправились пропивать добычу. Вскоре все они были задержаны правоохранителями в различных частях города. В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело за грабеж.-0-