Сотрудница банка из Берестовицкого района под предлогом высокодоходных вкладов выманивала деньги

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Берестовицким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы 1961 года рождения. Женщине предъявлено обвинение в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Обвиняемая. Фото УСК по Гродненской области

Работая специалистом по операционно-кассовой работе одного из банков, в период с 2015 года по ноябрь 2018-го женщина под предлогом открытия вклада завладела путем обмана $12 тыс. местной жительницы.

"В период расследования к следователям и сотрудникам милиции поступило более десяти заявлений иных жителей городского поселка Берестовица. Они указали, что в период с 2012 по 2018 год под предлогом открытия особого вклада под высокие проценты сотрудница банка завладевала их денежными средствами", - рассказал Сергей Шершеневич. Размер ущерба различный - до десятков тысяч долларов. Ранее с заявлениями они не обращались, так как женщина ежемесячно передавала им процент от ранее взятых денежных средств.

Мошенницу задержали в Бобруйске. Наложен арест на находившиеся при ней $24 тыс. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи устанавливают тех, кто мог пострадать от ее действий. Обращаться с соответствующими заявлениями можно по телефонам: (8-01511) 2-34-20, (8-015) 72-40-40 или 102.-0-