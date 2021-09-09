Сотрудница минского ломбарда оформляла собственную бижутерию под видом драгоценностей

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудница ломбарда оформляла фиктивные залоговые билеты и собственную бижутерию под видом драгоценностей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Пять месяцев 38-летняя сотрудница ломбарда подделывала залоговые билеты. Факт присвоения денег вскрылся после инвентаризации ломбарда. Преступную схему раскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД столицы. Сумма ущерба составила почти Br50 тыс.

"Действовала женщина по следующему сценарию: оформляла фиктивные залоговые билеты от предыдущих клиентов о приеме драгоценных металлов и изделий. На самом же деле она покупала дешевую бижутерию и указывала ее как драгметалл", - рассказали в ГУВД.

Ранее женщина не попадала в поле зрения правоохранителей.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовное дело по факту присвоения либо растраты в особо крупном размере.-0-