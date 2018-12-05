Сотрудница налоговой инспекции Минска за плату заполняла для ИП декларации

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о превышении служебных полномочий. Его фигурантом стала 38-летняя женщина, должностное лицо одной из налоговых инспекций столицы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В соответствии с законами "О борьбе с коррупцией" и "О государственной службе в Беларуси" женщина не имела право заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять другую оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных обязанностей по месту основной работы. Несмотря на это, обвиняемая более двух лет оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета индивидуальной предпринимательской деятельности и подаче налоговой отчетности. Находясь на территории торговых объектов предпринимателей, она занималась продажей принадлежащих им товарно-материальных ценностей. "Женщина неоднократно за вознаграждение заполняла и подавала налоговые декларации по деятельности индивидуальных предпринимателей, заявления на получение контрольных знаков, вела книги доходов-расходов", - добавила Юлия Гончарова.

Следствием установлен и еще один факт противоправной деятельности минчанки: она приняла от ликвидируемых субъектов хозяйствования контрольные знаки серии "Обувь" и, явно выходя за пределы своих служебных полномочий, перепродала часть из них действующему субъекту. При этом получила вознаграждение - более Br100.

Всего установлено 14 ИП, с которым сотрудничала обвиняемая. Их юридические дела изучены, проведены обыски по месту жительства и работы, наложен арест на имущество, проанализировано содержимое изъятых компьютерной техники и мобильных телефонов.

Общая сумма дохода, полученного незаконным способом, превысила Br9 тыс. Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 426 (превышение служебных полномочий) УК. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-