Сотрудница торговой фирмы в Полоцке обвиняется в неуплате более Br165 тыс. налогов

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В суд Полоцкого района и Полоцка прокуратура региона направила уголовное дело по обвинению горожанки в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.

Экономист и по совместительству администратор частного торгового предприятия при ведении бухгалтерского и налогового учета с июля 2016 по июль 2017 года вносила ложные сведения в налоговые декларации (расчеты) предприятия. Этим женщина недоплатила в казну более Br165 тыс. налогов.

Изучив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала обоснованным предъявленное обвинение. Согласились с квалификацией действий обвиняемой по ч.2 ст.243 УК. Ранее женщина также была осуждена за уклонение от уплаты налогов.-0-