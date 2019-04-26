Соучредитель "Копинстроя" приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о продаже недвижимости

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска огласил приговор в отношении соучредителя и фактического руководителя общества с дополнительной ответственностью "Копинстрой" по делу о завладении имуществом и деньгами, а также уклонении от уплаты сумм налогов, передает корреспондент БЕЛТА.

Фигурант признан виновным в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве.

Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с конфискацией имущества. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Приговор может быть обжалован и опротестован.

Как сообщалось, руководитель ОДО с 1 января 2014 по 9 января 2018 года путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом и деньгами 28 физических и юридических лиц в особо крупном размере в сумме более Br2,1 млн. В качестве предлогов называл последующее исполнение принятых на себя обязательств по долевому строительству и купле-продаже жилых квартир и иных объектов недвижимости, развитие бизнеса, выполнение работ, покрытие текущих производственных расходов, обеспечение залоговых обязательств.

Что касается уклонения от уплаты сумм налогов, в обвинении фигурирует период с января 2013 года по декабрь 2017 года. По версии обвинения, фигурант не уплатил в бюджет свыше Br395 тыс.

Руководитель ОДО был задержан в 2018 году.-0-