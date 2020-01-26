Совместное застолье закончилось гибелью

Фото из архива
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 19.00 в доме в одной из деревень Щучинского района обнаружено тело 50-летнего мужчины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Следственном комитете.
По предварительным данным, 45-летний житель района во время совместного распития спиртных напитков ножом нанес в область грудной клетки удар своему знакомому. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.
В настоящее время следователи и специалисты ГКСЭ осматривают место происшествия.
Щучинским райоделом Следственного комитета в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (убийство). Подозреваемый задержан. Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.-0-