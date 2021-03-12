Создатели и активные участники радикальных Telegram-чатов задержаны в Дзержинске

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД установили и задержали семерых жителей Дзержинска, являющихся администраторами и активными участниками радикальных Telegram-чатов, в том числе закрытых. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Данные граждане занимались изготовлением и распространением незарегистрированной символики, наносили ущерб инфраструктуре города, формировали протестные настроения среди участников чата, а также организовывали несанкционированные массовые мероприятия на территории города и района. Известно, что некоторые из них в прошлом году принимали активное участие в протестных акциях в столице и Дзержинском районе", - рассказали в МВД.

Оперативники проверяют причастность фигурантов к финансированию экстремистской деятельности. По месту их жительства проведены обыски, изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и протестная символика. Деятельность отдельных Telegram-каналов прекращена

Действиям задержанных будет дана правовая оценка, в том числе на предмет создания экстремистских формирований или руководства ими.

"В очередной раз обращаем внимание на то, что, согласно примечанию к ст.361-1 УК Беларуси, лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством к экстремистской деятельности", - отметили правоохранители.-0-