Создатели интернет-магазина психотропов предстанут перед судом в Гомеле

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел завершил расследование уголовного дела о торговле психотропами через интернет-магазин, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, 29-летний неработающий гомельчанин создал интернет-магазин по продаже психотропных веществ. В основной состав группы, которой он руководил, вошли 23-летний курьер и оператор - 29-летняя жительница областного центра.

Согласно материалам дела, организатор группы вместе с курьером приобрели не менее 17,6 г альфа-PVP и смесь вещества с частицами растительного происхождения, содержащую не менее 0,43 г альфа-PVP. Товар расфасовали на мелкие партии. Несколько пакетов с психотропами разместили тайниках на территории Гомеля.

Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома ликвидировали деятельность интернет-магазина в прошлом году. "По делу были допрошены свидетели, осмотрены мобильные обвиняемых, на которых были обнаружены фотографии и адреса сделанных закладок, а также переписка, свидетельствующая о противоправной деятельности", - рассказала Мария Кривоногова. К уголовному делу приобщены заключения более 20 экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой) УК.

Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.-0-