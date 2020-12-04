Сожитель дочери украл у жителя Барановичей валюту и спустил на игровые автоматы

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах молодого человека подозревают в краже более Br6,6 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В Барановичский ГОВД обратился 58-летний местный житель. Он рассказал, что работает водителем-международником и часто отсутствует дома. Собираясь в очередную поездку, мужчина обнаружил пропажу 2 тыс. евро и $200, которые хранились в шкафу во внутреннем кармане верхней одежды. По словам дочери и ее 30-летнего сожителя, куда делись деньги, они не в курсе.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что молодой человек знал о тайнике. Он не единожды брал оттуда деньги, пока хозяин квартиры был в отъезде. Более Br6,6 тыс. сожитель девушки потратил в зале игровых автоматов.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.-0-