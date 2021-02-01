Сожитель украл у могилевчанки телефон и сдал в ломбард

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сожитель украл у могилевчанки телефон и сдал его в ломбард. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 36-летняя могилевчанка, которая рассказала, что у нее был похищен мобильный телефон стоимостью Br408. Инцидент произошел после застолья в квартире женщины, расположенной в одном из домов по ул.Турова.

Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что к случившемуся причастен 46-летний нигде не работающий сожитель заявительницы, ранее уже судимый. "Решив, что прием гостей - подходящее время, чтобы ввести в заблуждение подругу, он дождался, когда она уснет, и забрал мобильный телефон. После мужчина сдал его в ломбард, а за вырученные деньги приобрел себе спиртные напитки. Когда женщина утром искала свой гаджет, сожитель предположил, что его взял кто-то из нечистых на руку гостей", - рассказали правоохранители.

Сейчас похищенный телефон изъят. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователи дадут правовую оценку.-0-