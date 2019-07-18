18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатель погиб в Чашникском районе, его тело обнаружили в озере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МЧС.
"Работники Чашникского районного подразделения МЧС 17 июля проводили тренировку на озере. После ее завершения спасатель отлучился. Через несколько минут коллеги обнаружили его в воде, проводили реанимационные мероприятия. Медики констатировали смерть", - проинформировали в МЧС. Погибший 1982 года рождения.
"Министерство выражает соболезнования родным и близким. Сейчас мы ожидаем результатов экспертизы, которая даст ответы на вопросы о причинах произошедшего", - сообщили в ведомстве.-0-
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