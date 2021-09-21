Спасатели Брестской области за сутки потушили четыре пожара, есть погибший

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Брестской области за прошедшие сутки потушили четыре пожара, есть погибший. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в кирпичном здании частной хлебопекарни в деревне Первомайская Березовского района поступило в службу спасения 20 сентября в 11.15. В результате возгорания повреждена стропильная система кровли на площади 10 кв.м, закопчены стены и потолок.

Второй пожар случился в этот же день. Информация о загорании хозяйственного строения в деревне Русино Барановичского района пришла в МЧС в 23.59. Огнем уничтожена кровля на площади 100 кв.м, повреждено имущество внутри.

Спустя полчаса также поступило сообщение о возгорании еще одного хозяйственного строения, но в этот раз в Давид-Городке Столинского района. В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, имущество внутри.

Четвертый пожар зафиксирован в 03.19. Он произошел в жилом доме в деревне Добромысль Ивацевичского района. При возгорании погиб хозяин дома 1952 года рождения. Огонь повредил перекрытие, внутренние конструкции и имущество.

Причины пожаров устанавливаются.-0-