Спасатели деблокировали водителя легковушки в Буда-Кошелевском районе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали водителя в Буда-Кошелевском районе, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 1 октября в 13.15 поступило сообщение о том, что на автодороге Р38 вблизи деревни Рудня Викторинская произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в одном из авто зажат водитель.

Работники МЧС деблокировали пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра медики его госпитализировали.

Также в этот же день в 11.14 спасателям сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием двух грузовых автомобилей в Орше по ул.1-й Молодежной. Сотрудники МЧС спасли (деблокировали) водителя одного из авто. Пострадавший госпитализирован.-0-