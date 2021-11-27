Спасатели деблокировали водителя после аварии в Гродненском районе

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали водителя в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

26 ноября в 19.10 в службу 101 поступила информация: вблизи д.Горница произошло дорожно-транспортное происшествие, требуется помощь спасателей. Как выяснили прибывшие подразделения пожарной аварийно-спасательной части №7 Гродно, после столкновения автомобилей Mazda Xedos и Toyota Picnic в салоне оказалась заблокирована женщина-водитель 1990 года рождения. Пострадавшая была в сознании и пояснила, что зажаты ноги.

"Сотрудники МЧС при помощи гидравлического домкрата и разжим-кусачков разжали дверной проем водительской двери и демонтировали стойки кабины, предварительно оградив пострадавшую защитным экраном. Медики надели на женщину воротник Шанца и сделали обезболивание. После освобождения ног пострадавшей спасатели извлекли ее из салона и на носилках отнесли в карету скорой медицинской помощи для госпитализации", - рассказали в пресс-службе.-0-