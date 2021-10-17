Спасатели деблокировали водителя в Гомеле

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС деблокировали водителя в Гомеле, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 16 октября в 18.43 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей по ул. Ефремова. Столкнулись "Митсубиси", под управлением женщины 1986 года рождения, и "Фольксваген", под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате происшествия в "Митсубиси" оказалась зажата водитель.

Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента вскрыли водительскую дверь автомобиля. Затем домкратом отжали панель. Пострадавшую извлекли из машины, уложили на носилки и передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом "переломы и ушибы" женщина госпитализирована в больницу.

Водитель автомобиля "Фольксваген" и пассажир 1972 года рождения также госпитализированы.-0-

Фото МЧС