Спасатели достали из Днепра тонущего пенсионера

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Страдубка Лоевского района пенсионер едва не утонул в Днепре - на помощь пришли спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вечером 19 июня очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили о том, что по ул.Береговая в реке тонет мужчина. В этом месте ее глубина достигает 5 м.

Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели в 60 м от берега человека в спасательном жилете, руками он держался за деревянную лодку и звал на помощь. Спасатели извлекли его из воды и доставили на берег, где пострадавшего осмотрели медики. Его состояние было удовлетворительным, госпитализация не понадобилась.

Оказалось, что 63-летний мужчина рыбачил с лодки и случайно выпал за борт. Самостоятельно выбраться из воды он не смог. Со слов работников скорой медицинской помощи, во время инцидента он был трезвым.-0-