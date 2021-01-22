Спасатели достали мужчину из 20-метрового колодца в Вороновском районе

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе спасатели помогли мужчине выбраться из глубокого колодца. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС,

Днем 21 января в службу 101 поступило сообщение с одного из хуторов Вороновского района. Местному жителю требовалась помощь. Мужчина 1963 года рождения спустился в колодец для его очистки. На глубине 20 м он почувствовал недомогание и сам выбраться не мог. Его приятель вызвал спасателей.

"Мужчина находился в сознании. При помощи спасательной веревки, лебедки и страхующего устройства за несколько минут подняли пострадавшего на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи", - сказали в МЧС.

Госпитализация мужчине не потребовалась.-0-