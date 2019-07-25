Спасатели достали щенка из 8-метрового колодца в Ветковском районе

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе спасатели достали щенка из питьевого колодца во дворе жилого дома, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сообщение о том, что в одной из деревень в питьевой колодец глубиной 8 м упал щенок, а хозяева не могут его достать самостоятельно, поступило спасателям 24 июля в 20.35. "Конечно, спасение животных - это не основная задача спасателей, однако в такой ситуации они не могли остаться равнодушными", - отметила Ксения Шингирей.
Работники МЧС помогли выбраться щенку из колодца. В ветеринарной помощи пес не нуждался.
Хозяйка поблагодарила спасателей за помощь и оперативность.-0-
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