Спасатели достали съехавшую в озеро легковушку в Гомельском районе

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли достать легковушку, съехавшую в озеро в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что требуется помощь в извлечении автомобиля из водоема, поступило в службу спасения 12 сентября в 10.14. Водитель Daewoo Leganza не справилась с управлением и съехала в озеро возле деревни Тереничи.

Работники МЧС при помощи лебедки достали авто.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС