Спасатели достали скатившуюся в Днепр легковушку

Скриншот из видео Витебского областного управления МЧС
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Днепр скатился легковой автомобиль, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
18 июня в 8.57 в службу спасения поступило сообщение о съезде в реку Днепр легкового автомобиля "Пежо 607" в городе Орша. Хозяйка автомобиля не пострадала. На момент происшествия она находилась дома.
Работники МЧС совместно с представителями иных служб извлекли автомобиль из воды. Розлива нефтепродуктов не зафиксировано.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС