30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели эвакуировали 8 человек при пожаре в Борисове. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

29 декабря в 17.44 спасателям от очевидца поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома в Борисове. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили, что горит квартира на втором этаже.

"На 101 обратилась женщина, которая проживает в квартире на пятом этаже, диспетчер центра оперативного управления постоянно поддерживала с ней связь, пока женщину не эвакуировали", - рассказали в МЧС.

Одно отделение спасателей проводило тушение загорания в квартире на втором этаже, людей внутри не было, а второе - эвакуацию людей из вышележащих этажей. По лестничным клеткам дым быстро распространился и самостоятельно выйти на улицу люди не могли.

Пострадавших нет. В результате пожара в коридоре повреждено имущество и отделка стен, закопчены стены и потолок квартиры. Причина пожара устанавливается.-0-