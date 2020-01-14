14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российские спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Минска. Информация об этом размещена на страничке Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии в социальной сети "ВКонтакте", сообщает БЕЛТА.

"14 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии поступило сообщение о начале поисково-спасательных работ. На высоте 4 тыс. 800 м (скалы Пастухова) альпинист одиночка 1983 года рождения из Минска получил травму вследствие падения и попросил о помощи", - говорится в сообщении.

Фото Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии

Альпинист зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском спасательном отряде МЧС России. "Поисково-спасательные работы завершены, пострадавшего туриста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с травмой грудной клетки", - отмечается в сообщении.

В операции были задействованы сотрудники Эльбрусского спасательного отряда МЧС.-0-