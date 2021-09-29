Спасатели Гомельской области четыре раза за сутки привлекались к поискам потерявшихся в лесу

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гомельской области четыре раза за сутки привлекались к поискам потерявшихся в лесах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В службу спасения 28 сентября в 18.15 от гражданки поступило сообщение, что в лесном массиве возле д.Лебедевка Кормянского района потерялся мужчина. В ходе разбирательства установлено, что пенсионер в 12.00 ушел в лес за грибами и заблудился. При помощи сигнального громкоговорящего устройства спасатели привлекали внимание потерявшегося пенсионера. В 18.55 работники МЧС вывели мужчину из лесного массива. Его состояние удовлетворительное, в госпитализации спасенный не нуждался.

В 17.50 сообщили, что в лесу возле д.Лукьяновка Добрушского района потерялся мужчина. Пенсионер около 9.00 пошел в лес за грибами. В 18.09 потерявшегося гражданина обнаружили пограничники.

В 20.10 стало известно, что в лесном массиве вблизи д.Букча Лельчицкого района потерялся мужчина: пенсионер в 8.00 ушел в лес собирать клюкву. Сегодня в 2.05 он был обнаружен.

В МЧС в 16.35 поступило сообщение, что в лесу возле поселка Дударево Добрушского района потерялся мужчина. Около 9.00 он пошел в лес за грибами. Сегодня в 2.00 поиски потерявшегося были прекращены и продолжились снова с 9.00.-0-