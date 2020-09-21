Спасатели Гродненской области на нескольких пожарах отстояли от огня более 70 т соломы

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гродненской области за выходные трижды выезжали на ликвидацию пожаров соломы. Спасено более 72 т, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 18 сентября поступила информация о пожаре в поле у деревне Солтанишки Вороновского района. Горели четыре скирды соломы общим весом около 100 т. К тушению пожара привлекалась и техника местного сельхозпредприятия. Спасти удалось около 30 т. Предположительно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

Вероятной причиной схожего пожара, произошедшего вечером 19 сентября в Новогрудском районе, называют поджог. Неподалеку от агрогородка Негневичи горела скирда соломы урожая нынешнего года весом около 50 т. Около 25 т удалось спасти.

Утром 20 сентября в центр оперативного управления Мостовского районного отдела МЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре скирды соломы в поле возле деревни Малые Степанишки. На ликвидацию пожара бойцам МЧС совместно с работниками местного сельхозпредприятия потребовалось около двух часов. Спасено 17,5 т соломы, столько же уничтожило пламя. Причина пожара устанавливается.-0-