Спасатели ликвидировали пожар на бумажной фабрике в Борисове

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали загорание на бумажной фабрике в Борисове, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 9.02 поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в Борисове. Прибывшие подразделения МЧС установили, что на территории частного домовладения открытым пламенем горит здание, а рядом на расстоянии 3 м - навес для хранения вторичного сырья на территории УП "Бумажная фабрика" Гознака. Под навесом хранилось 159,5 т макулатуры. Существовала угроза для расположенного рядом склада размером 6х70 м.

Погибших и пострадавших нет. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар.

В результате огнем уничтожено 80 т макулатуры, поврежден металлический каркас склада, уничтожена крыша по всей площади, повреждены стены и имущество хозпостройки. Сотрудники МЧС спасли 79,5 т вторсырья.-0-