Спасатели ликвидировали пожар на деревообрабатывающем предприятии в Мостах

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мостовские спасатели ликвидировали пожар на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на открытой площадке предприятия по улице Советской в Мостах поступило сегодня около 6 часов утра. Горел штабель древесины объемом около 30 куб.м. Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар. Удалось отстоять оставшуюся часть штабеля - около 200 куб.м.

Причина ЧП устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС