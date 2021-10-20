Спасатели ликвидировали пожар на гродненском предприятии

Фото Гродненского областного УМЧС
20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели ликвидировали пожар на территории предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Днем 19 октября очевидец сообщил о задымлении на территории производственного предприятия по улице Белуша в областном центре.
"Подразделения МЧС за несколько минут ликвидировали открытое горение бумажных отходов под навесом. До прибытия спасателей работники предприятия тушили загорание порошковым огнетушителем и водой из пожарного крана. Люди не пострадали", - рассказали в МЧС.
Огонь повредил бумажные отходы на площади 100 кв.м. Также деформирована металлическая крыша навеса. Предполагаемая причина возгорания - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-