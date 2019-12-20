Спасатели ликвидировали пожар в ОАО "Мостовдрев"

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Мостах, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в ОАО "Мостовдрев" поступило сегодня в 13.52. Спасатели незамедлительно направились на место происшествия.

"На верхнем этаже двухэтажного здания лаборатории было сильное задымление. Шестеро находившихся там работников вышли на улицу до прибытия подразделений МЧС. Спасатели ликвидировали возгорание и не дали пожару распространиться на рядом расположенный производственный цех", - рассказали в областном управлении МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет. Режим работы предприятия не был нарушен.

Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены. Короткое замыкание электропроводки рассматривается как одна из возможных причин происшествия. Обстоятельства устанавливает следственно-оперативная группа.-0-